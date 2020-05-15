***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.05.2020 11:48
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İznine İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 170.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.05.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.05.2021
Ek Açıklamalar
Bankamızın yurtiçinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 170.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanması için 13.04.2020 tarihinde yaptığı başvurunun, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 14 Mayıs 2020 tarih ve 2020/31 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanmış olup, kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 doc02952920200408163505.pdf
EK: 2 TBT İhraç Tavanı İzni SPK Bülteni 14.05.2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845306
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0168
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0542
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05382,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -4,26
|Açılış
|: 382,70
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3523
|8,3942
|% 0,26
|
|Frank
|7,0492
|7,0917
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8255
|1,8346
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-10,47
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.505
|-14,30
|
|Tam
|2.531
|2.570
|-14,70
|
|Yarım
|1.235
|1.256
|-7,20
|
|Çeyrek
|618
|628
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,07
|
|B. Petrol
|35,28
|35,28
|2,78
|
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