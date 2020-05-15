***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İznine İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 170.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.04.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.05.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.05.2021Ek AçıklamalarBankamızın yurtiçinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 170.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanması için 13.04.2020 tarihinde yaptığı başvurunun, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 14 Mayıs 2020 tarih ve 2020/31 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanmış olup, kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 doc02952920200408163505.pdfEK: 2 TBT İhraç Tavanı İzni SPK Bülteni 14.05.2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845306BIST