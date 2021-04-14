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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.04.2021 16:01



***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 169.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Bankamızın 14.04.2021 tarihli kararı ile Türk Lirası cinsinden 169.000.000 TL (Yüzatmışdokuzmilyon TL) tutara kadar, bir veya birden fazla defa da ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının sabit veya değişken olarak belirlenmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının belirlenirken ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilmiş devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) faiz oranlarının referans faiz oranı olarak kullanılmasına, piyasa koşulları ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi göz önünde bulundurularak referans faiz oranına ilave edilecek ek getiri oranının tespit edilmesine ve borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara satılması durumunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine, Bankamızın 31.01.2018 tarih ve 2 numaralı iç yönergesinin 5.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen imza yetkilerine sahip yöneticilerinin ihraç edilecek borçlanma araçlarının tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer kurumlara yapılacak olan gerekli başvuruların yapılması ihraç sürecinde hizmet alınacak aracı kurumun ve diğer kurumların belirlenmesi, her tertip ihraçta talep toplama sonucunda oluşacak tutarı dikkate alarak ihraç büyüklüğünün belirlenmesi, ihraca ilişkin diğer prosedürlerin yerine getirilmesi, tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928074


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