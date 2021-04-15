***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2021İhraç Tavanı Tutarı 169.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamızın 14.04.2021 tarihli kararı ile Türk Lirası cinsinden 169.000.000 TL (Yüzatmışdokuzmilyon TL) tutara kadar, bir veya birden fazla defa da ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının sabit veya değişken olarak belirlenmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının belirlenirken ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilmiş devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) faiz oranlarının referans faiz oranı olarak kullanılmasına, piyasa koşulları ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi göz önünde bulundurularak referans faiz oranına ilave edilecek ek getiri oranının tespit edilmesine ve borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara satılması durumunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine, Bankamızın 31.01.2018 tarih ve 2 numaralı iç yönergesinin 5.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen imza yetkilerine sahip yöneticilerinin ihraç edilecek borçlanma araçlarının tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer kurumlara yapılacak olan gerekli başvuruların yapılması ihraç sürecinde hizmet alınacak aracı kurumun ve diğer kurumların belirlenmesi, her tertip ihraçta talep toplama sonucunda oluşacak tutarı dikkate alarak ihraç büyüklüğünün belirlenmesi, ihraca ilişkin diğer prosedürlerin yerine getirilmesi, tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yetkilendirilmesine karar verilmiştir. İhraç tavanı izni için 15.04.2021 tarihli olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928521BIST