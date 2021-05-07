***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









0.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.05.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.05.2022Ek AçıklamalarBankamızın 14.04.2021 tarihli kararı ile Türk Lirası cinsinden 169.000.000 TL (Yüzatmışdokuzmilyon TL) tutara kadar, bir veya birden fazla defa da ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin 15.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yaptığı ihraç tavanı izni başvurusuna Kurul tarafından onay verildiği 06.05.2021 tarih ve 2021/24 sayılı Kurul Bülteni'nden öğrenilmiştir. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Bülteni 06052021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935104BIST