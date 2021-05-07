***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.05.2021 08:53
0.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.05.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.05.2022
Ek Açıklamalar
Bankamızın 14.04.2021 tarihli kararı ile Türk Lirası cinsinden 169.000.000 TL (Yüzatmışdokuzmilyon TL) tutara kadar, bir veya birden fazla defa da ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin 15.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yaptığı ihraç tavanı izni başvurusuna Kurul tarafından onay verildiği 06.05.2021 tarih ve 2021/24 sayılı Kurul Bülteni'nden öğrenilmiştir. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Bülteni 06052021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935104
BIST
10:081.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.432
10:088,2838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2933
En Düşük
8,2445
10:0810,0108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0058
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0287
En Düşük
9,9609
10:08484,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,59
|Açılış
|: 484,16
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,19
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler10:08
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|ERBOS
|81,15
|14.672.715
|% 6,15
|
|VAKFN
|15,54
|1.739.050
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|INTEM
|39,60
|235.901
|% -4,76
|
|PETKM
|6,97
|298.235.269
|% 1,01
|
|KOZAL
|126,90
|238.660.955
|% 3,59
|
|THYAO
|13,02
|97.671.422
|% 0,70
|
|TUPRS
|93,40
|92.888.403
|% 1,85
|
|KRDMD
|8,22
|81.759.123
|% -0,72
|
|PETKM
|6,97
|298.235.269
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,08
|35.745.962
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,14
|11.434.222
|% -0,87
|
|KRDMD
|8,22
|81.759.123
|% -0,72
|
|USAK
|2,57
|22.178.624
|% -1,15
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2807
|8,2838
|% 0,17
|
|Euro
|10,0016
|10,0108
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,4774
|11,5350
|% 0,22
|
|Frank
|9,0846
|9,1393
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2006
|2,2116
|% 0,11
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,45
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,44
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,41
|