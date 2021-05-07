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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.05.2021 08:53


0.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.05.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.05.2022

Ek Açıklamalar
Bankamızın 14.04.2021 tarihli kararı ile Türk Lirası cinsinden 169.000.000 TL (Yüzatmışdokuzmilyon TL) tutara kadar, bir veya birden fazla defa da ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin 15.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yaptığı ihraç tavanı izni başvurusuna Kurul tarafından onay verildiği 06.05.2021 tarih ve 2021/24 sayılı Kurul Bülteni'nden öğrenilmiştir. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Bülteni 06052021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935104


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Altın Ons 1.819 1.820 4,45  
Altın Gr. 484 484 1,44  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,26 27,30 -0,03  
Gümüş Gr. 7,26 7,26 -0,00  
B. Petrol 68,50 68,50 0,41  
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