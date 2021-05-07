***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.05.2021 16:24
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İznine İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 169.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.05.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.05.2022
Ek Açıklamalar
Bankamızın 169.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.05.2021 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TurkishBank Basvuru Formu.pdf
EK: 2 TurkishBank ihrac Belgesi 06052021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935265
BIST
16:361.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
16:368,2496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2398
16:369,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1500
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9650
En Düşük
9,8100
16:36485,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,61
|Açılış
|: 485,18
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler16:36
|IHGZT
|1,43
|7.474.766
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|172.666.047
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.348.425
|% 9,99
|
|ERBOS
|83,00
|142.229.090
|% 8,57
|
|VAKFN
|15,54
|5.418.161
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|105.287.422
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|15,99
|80.937.524
|% -6,87
|
|PETKM
|6,49
|5.027.737.331
|% -5,94
|
|GARAN
|7,68
|1.885.674.619
|% 3,92
|
|KOZAL
|128,80
|1.521.519.539
|% 5,14
|
|KRDMD
|8,24
|950.687.499
|% -0,48
|
|TUPRS
|95,65
|821.198.327
|% 4,31
|
|PETKM
|6,49
|5.027.737.331
|% -5,94
|
|YKBNK
|2,13
|761.190.938
|% 2,40
|
|TSKB
|1,28
|436.256.305
|% 3,23
|
|GARAN
|7,68
|1.885.674.619
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,17
|218.043.759
|% 1,74
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2454
|8,2496
|% -0,24
|
|Euro
|9,9550
|9,9650
|% 1,53
|
|Sterlin
|11,4665
|11,5240
|% 0,12
|
|Frank
|9,0834
|9,1381
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1959
|2,2069
|% -0,10
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|19,39
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,42
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,52
|67,52
|-0,57
|