***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İznine İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2021İhraç Tavanı Tutarı 169.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.05.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.05.2022Ek AçıklamalarBankamızın 169.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.05.2021 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 TurkishBank Basvuru Formu.pdfEK: 2 TurkishBank ihrac Belgesi 06052021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935265BIST