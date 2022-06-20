***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.06.2022 15:49
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İznine İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 218.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.06.2023
Ek Açıklamalar
Bankamızın 218.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.06.2022 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Turkish Bank İhraç Belgesi 16062022.pdf
EK: 2 Turkishbank Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038250
BIST
17:102.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:1017,3158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0092
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:1018,2529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0674
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:101.023,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,99
|Açılış
|: 1.023,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:10
|EGEEN
|2.205,50
|191.787.027
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.816.415
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|29.528.143
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,62
|128.167.641
|% -5,90
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|EREGL
|27,54
|3.678.519.001
|% -4,51
|
|THYAO
|50,30
|6.201.685.439
|% 4,40
|
|EREGL
|27,54
|3.678.519.001
|% -4,51
|
|SISE
|22,04
|1.353.131.764
|% 0,64
|
|SASA
|46,08
|1.323.934.298
|% 0,09
|
|TUPRS
|259,40
|1.063.933.261
|% -3,35
|
|ODAS
|3,10
|842.328.714
|% 5,80
|
|YKBNK
|4,89
|828.993.345
|% 0,20
|
|DOHOL
|4,04
|630.481.898
|% 2,02
|
|EREGL
|27,54
|3.678.519.001
|% -4,51
|
|THYAO
|50,30
|6.201.685.439
|% 4,40
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3057
|17,3158
|% -0,05
|
|Euro
|18,2338
|18,2529
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,1298
|21,2357
|% 0,08
|
|Frank
|17,8450
|17,9525
|% 0,36
|
|Riyal
|4,6037
|4,6268
|% 0,01
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-7,00
|
|Tam
|6.796
|6.896
|-70,00
|
|Yarım
|3.336
|3.373
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,60
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, THYAO, GUBRF
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 51 kaybederek (% -0.11 ) 2, 265
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEEN, DOKTA, ORMA, ULUSE, ETILR, ULUUN, ETYAT, LIDFA
-
17:24
TIRE, ULUUN, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:24
SERVE, EREGL, RAYSG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında