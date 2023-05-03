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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.05.2023 14:49
***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK Başvurumuz
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 218.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.05.2023

Ek Açıklamalar
Bankamızın 13.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında 218.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 03.05.2023 tarihinde bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146293


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Riyal 5,1767 5,2027 % 0,06  
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Altın Gr. 1.261 1.262 -0,29  
Cumhuriyet 9.089 9.227 134,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.466 4.554 -57,00  
Çeyrek 2.240 2.284 -14,00  
Gümüş.Ons 25,32 25,34 -0,04  
Gümüş Gr. 15,80 15,82 -0,06  
B. Petrol 72,69 72,69 -2,63  
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