***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2020 18:08
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızda 02.05.2018 tarihinden bu yana Kurumsal Bankacılık ve Finansal Kurumlar Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Emre Kunduracı, 01.02.2020 tarihinden itibaren İngiltere'de faaliyetlerini sürdüren tek Türk sermayeli İngiliz bankası olan Turkishbank UK Ltd.'de çalışmaya başlamış ve Turkish Bank A.Ş.'deki görevinden ayrılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818202
BIST
18:05118.342
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.673,62
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:056,0129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
18:056,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
18:05304,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,73
|Açılış
|: 304,48
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.443.370
|% 19,92
|
|DESA
|5,95
|51.581.203
|% 15,76
|
|SAYAS
|3,13
|10.651.574
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|RYSAS
|11,00
|22.925.506
|% 10,22
|
|GYHOL
|25,80
|11.161.560
|% -11,64
|
|LINK
|29,54
|4.256.544
|% -11,29
|
|DOKTA
|48,72
|69.021.018
|% -10,52
|
|INTEM
|10,16
|2.117.504
|% -10,41
|
|IZTAR
|2,97
|1.028.020
|% -10,27
|
|THYAO
|14,02
|2.173.757.251
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|PETKM
|3,98
|717.692.869
|% -3,16
|
|GARAN
|11,78
|659.785.823
|% -1,59
|
|ASELS
|24,12
|653.479.912
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,24
|439.274.940
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|EKGYO
|1,63
|432.441.318
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|620.919.478
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|461.774.965
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7653
|7,8043
|% 0,47
|
|Frank
|6,1341
|6,1711
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6001
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|3,26
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,98
|53,98
|-0,47
|