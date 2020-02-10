***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızda 02.05.2018 tarihinden bu yana Kurumsal Bankacılık ve Finansal Kurumlar Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Emre Kunduracı, 01.02.2020 tarihinden itibaren İngiltere'de faaliyetlerini sürdüren tek Türk sermayeli İngiliz bankası olan Turkishbank UK Ltd.'de çalışmaya başlamış ve Turkish Bank A.Ş.'deki görevinden ayrılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818202BIST