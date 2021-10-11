***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Serkan ERMİŞ görevden ayrılmış olup, bu göreve Sn. Mehmet ÖZGÜNER'in atanmasına karar verilmiş olup BDDK'dan gerekli izinler alınmış ve ataması 11.10.2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969572BIST