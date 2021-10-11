***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2021 17:43
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Serkan ERMİŞ görevden ayrılmış olup, bu göreve Sn. Mehmet ÖZGÜNER'in atanmasına karar verilmiş olup BDDK'dan gerekli izinler alınmış ve ataması 11.10.2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969572
BIST
18:001.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 19,69
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
18:008,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
18:0010,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0062
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
18:00506,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 506,74
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KSTUR
|205,70
|368.820
|% 10,00
|
|KRONT
|38,78
|67.540.265
|% 9,98
|
|MAALT
|197,20
|10.295.710
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|815.428
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|35.702.846
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|210.790.435
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.183.197
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.290.305
|% -9,98
|
|DOKTA
|28,72
|512.782
|% -9,97
|
|YEOTK
|85,45
|64.419.852
|% -9,96
|
|GARAN
|9,43
|1.296.080.930
|% 1,40
|
|KRDMD
|6,81
|931.366.517
|% 5,91
|
|EREGL
|17,59
|849.387.846
|% 3,05
|
|TUPRS
|125,70
|678.710.676
|% 2,20
|
|SISE
|8,11
|531.007.342
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,42
|369.459.134
|% 2,11
|
|KRDMD
|6,81
|931.366.517
|% 5,91
|
|GARAN
|9,43
|1.296.080.930
|% 1,40
|
|EKGYO
|1,79
|216.634.900
|% 0,56
|
|ODAS
|1,51
|170.288.645
|% 3,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9668
|8,9721
|% 0,04
|
|Euro
|10,3825
|10,3891
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,1859
|12,2470
|% 0,10
|
|Frank
|9,6381
|9,6962
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3837
|2,3956
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|0,79
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|1,48
|
Seans Raporu
18:00
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA