***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.02.2020 14:51
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTBAK22015 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 12.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 59
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11.52
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK22015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 0,98253
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.02.2020
Kayıt Tarihi 06.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 12.000.000 TL nominal tutarlı 10.12.2019 tarihinde ihraç edilen 59 gün vadeli TRFTBAK22015 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibariyle gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817599
BIST