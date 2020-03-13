***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTBAK32014 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 170.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 16.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 13.03.2020Vade (Gün Sayısı) 59Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10.30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10.76Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAK32014AracılıkSatışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.000.000İhraç Fiyatı 0,98362Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.03.2020Kayıt Tarihi 12.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca tarafından 14.01.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, ihraç edilen 59 gün vadeli 16.000.000 TL nominal tutarlı TRFTBAK32014 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibariyle gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828874BIST