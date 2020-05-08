***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.05.2020 16:37
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTBAK52012 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu karar tarihi sehven 2019 yerine 2020 gidildiği için düzeltildi.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 17.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 52
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10.30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10.77
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK52012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000
İhraç Fiyatı 0,98544
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.05.2020
Kayıt Tarihi 07.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 17.03.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 52 gün vadeli, 17.000.000 TL nominal tutarlı TRFTBAK52012 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843687
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