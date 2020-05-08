***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTBAK52012 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulu karar tarihi sehven 2019 yerine 2020 gidildiği için düzeltildi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 170.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 17.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 08.05.2020Vade (Gün Sayısı) 52Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10.30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10.77Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAK52012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 12.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000İhraç Fiyatı 0,98544Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.05.2020Kayıt Tarihi 07.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.05.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından, 17.03.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 52 gün vadeli, 17.000.000 TL nominal tutarlı TRFTBAK52012 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843687BIST