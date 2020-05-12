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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.05.2020 17:01
GÜNCEL HABERLER



***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonusu İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 17.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 59
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,81
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK72010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.500.000
İhraç Fiyatı 0,98645
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.07.2020
Kayıt Tarihi 09.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.500.000

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 17.500.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 12.05.2020, 59 gün vadeli ve itfa tarihi 10.07.2020 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844507


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 279,40 18.496.720 % 10,00  
GLRYH 20,24 1.635.007 % 10,00  
AVHOL 1,76 1.192.173 % 10,00  
TKURU 17,60 219.472 % 10,00  
EMNIS 3,08 87.546 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5995 8,6426 % -1,12  
Frank 7,1985 7,2419 % -0,55  
Riyal 1,8565 1,8658 % -1,13  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 383 383 -3,02  
Cumhuriyet 2.465 2.509 -28,90  
Tam 2.538 2.574 -29,70  
Yarım 1.238 1.258 -14,50  
Çeyrek 619 629 -7,20  
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