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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.06.2020 16:06
GÜNCEL HABERLER



***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTBAK62011 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 59
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,45
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK62011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 0,98339
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.06.2020
Kayıt Tarihi 11.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 14.04.2020 tarihinde yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 59 gün vadeli, 12.000.000 TL nominal tutarlı TRFTBAK62011 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850965


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 30,14 56.235.734 % 10,00  
GLRYH 12,98 25.281.243 % 10,00  
KSTUR 42,12 42.949 % 9,97  
DAGHL 11,61 3.481.555 % 9,94  
EKIZ 10,73 3.915.988 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5647 8,6077 % -0,36  
Frank 7,1881 7,2314 % -0,39  
Riyal 1,8140 1,8231 % -0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 10,13  
Altın Gr. 382 382 1,78  
Cumhuriyet 2.468 2.492 6,70  
Tam 2.540 2.561 6,90  
Yarım 1.240 1.250 3,40  
Çeyrek 620 626 1,70  
Gümüş.Ons 17,63 17,66 -0,01  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 -0,01  
B. Petrol 38,81 38,81 0,26  
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