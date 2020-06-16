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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.06.2020 16:06
GÜNCEL HABERLER



***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISHBANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 59
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8.35
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8.65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK82019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
İhraç Fiyatı 0,98668
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.08.2020
Kayıt Tarihi 13.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 15.000.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 16.06.2020, 59 gün vadeli ve itfa tarihi 14.08.2020 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851391


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 2,97 22.219.484 % 10,00  
ICBCT 5,83 199.165.986 % 10,00  
DOAS 13,53 74.572.132 % 10,00  
HUBVC 22,00 83.960.598 % 10,00  
YYAPI 1,21 14.537.536 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6138 8,6570 % 0,47  
Frank 7,1631 7,2062 % 0,07  
Riyal 1,8183 1,8275 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.723 -2,71  
Altın Gr. 379 379 0,18  
Cumhuriyet 2.463 2.478 -5,50  
Tam 2.527 2.546 -5,60  
Yarım 1.231 1.243 -2,70  
Çeyrek 618 622 -1,40  
Gümüş.Ons 17,47 17,51 0,11  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,03  
B. Petrol 41,52 41,52 1,80  
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