***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 170.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKISHBANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 14.08.2020Vade (Gün Sayısı) 59Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8.35Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8.65Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAK82019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 0,98668Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.08.2020Kayıt Tarihi 13.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000Ek AçıklamalarBankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 15.000.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 16.06.2020, 59 gün vadeli ve itfa tarihi 14.08.2020 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851391BIST