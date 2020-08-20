***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTBAK12115 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 1. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 170.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.01.2021Vade (Gün Sayısı) 186Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9.5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9.92Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAK12115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 14.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020 0,8068 Evet2 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 0,83293 21.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 0,78084 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 0,78085 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 0,80686 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 0,8329Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından 20.07.2020 tarihinde yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 11.000.000 TL nominal tutarlı, TRFTBAK12115 ISIN kodlu, 186 gün vadeli, aylık kupon ödemeli, sabit faizli ve itfa tarihi 22.01.2021 olan finansman bonosunun 1. Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870304BIST