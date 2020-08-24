***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 170.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 16.10.2020Vade (Gün Sayısı) 57Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11.52Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAKE2015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000İhraç Fiyatı 0,98311Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.10.2020Kayıt Tarihi 15.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000Ek AçıklamalarBankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 12.000.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 20.08.2020, 57 gün vadeli ve itfa tarihi 16.10.2020 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870836BIST