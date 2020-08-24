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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.08.2020 12:20
GÜNCEL HABERLER



***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 57
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11.52
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAKE2015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 0,98311
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.10.2020
Kayıt Tarihi 15.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 12.000.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 20.08.2020, 57 gün vadeli ve itfa tarihi 16.10.2020 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870836


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 3,30 8.645.065 % 10,00  
IZMDC 17,82 3.880.478 % 10,00  
TKURU 96,90 2.951.483 % 9,99  
CRDFA 6,28 5.001.282 % 9,98  
KENT 337,30 534.958 % 9,98  
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12:51 Alış Satış %  
Dolar 7,3638 7,3660 % 0,41  
Euro 8,7172 8,7229 % 0,97  
Sterlin 9,6388 9,6872 % 0,67  
Frank 8,0682 8,1168 % 0,67  
Riyal 1,9582 1,9680 % 0,41  
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12:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.948 6,72  
Altın Gr. 461 461 3,55  
Cumhuriyet 3.071 3.117 -18,00  
Tam 3.056 3.133 15,63  
Yarım 1.477 1.516 7,56  
Çeyrek 741 758 3,78  
Gümüş.Ons 26,75 26,79 0,00  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,04  
B. Petrol 45,25 45,25 0,32  
Seans Raporu 12:51
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