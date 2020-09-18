***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTBAK92018 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 170.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 18.09.2020Vade (Gün Sayısı) 60Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8.4Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8.7Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAK92018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 14.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000İhraç Fiyatı 0,98638Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.09.2020Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından, 20.07.2020 tarihinde yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden ihraç edilen, 60 gün vadeli, 13.000.000 TL nominal tutarlı TRFTBAK92018 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875645BIST