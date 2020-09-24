***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.09.2020 17:00
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTBAKA2019 ISIN kodlu Finansman Bonusu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 71
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,48
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAKA2019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
İhraç Fiyatı 0,97571
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.12.2020
Kayıt Tarihi 03.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 15.000.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 24.09.2020, 71 gün vadeli ve itfa tarihi 04.12.2020 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876530
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