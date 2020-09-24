***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTBAKA2019 ISIN kodlu Finansman Bonusu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 170.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 04.12.2020Vade (Gün Sayısı) 71Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,80Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,48Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAKA2019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 0,97571Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.12.2020Kayıt Tarihi 03.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000Ek AçıklamalarBankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 15.000.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 24.09.2020, 71 gün vadeli ve itfa tarihi 04.12.2020 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876530BIST