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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.12.2020 15:56



***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTBAK22130 ISIN kodlu Finansman Bonusu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK22130
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,96915
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.02.2021
Kayıt Tarihi 18.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 10.000.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 11.12.2020, 70 gün vadeli ve itfa tarihi 19.02.2021 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892814


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LINK 56,65 87.653.650 % 10,00  
DITAS 38,72 4.852.816 % 10,00  
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Altın Gr. 466 466 -0,13  
Cumhuriyet 3.085 3.131 -9,00  
Tam 3.075 3.153 -0,13  
Yarım 1.486 1.525 -0,07  
Çeyrek 745 762 -0,03  
Gümüş.Ons 23,91 23,94 -0,09  
Gümüş Gr. 6,08 6,08 -0,02  
B. Petrol 50,04 50,04 -0,21  
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