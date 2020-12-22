***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.12.2020 12:40
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 2.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 187
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12.68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK22114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 1,0521 21.041,98 Evet
2 21.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 0,9863 19.725,98 Evet
3 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 0,9863 19.725,98 Evet
4 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 1,0192 20.383,99 Evet
5 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 1,0521
6 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 1,0521
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Taksitli İtfa Planı
Taksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Taksitli İtfa Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
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2
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Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, 20.08.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 2.000.000 TL nominal değerli TRFTBAK22114 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. Kupon ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894207
BIST