***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.01.2021 16:07
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Kupon Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 186
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9.5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9.92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK12115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020 0,8068 88.747,96 Evet
2 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 0,8329 91.618,95 Evet
3 21.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 0,7808 85.887,96 Evet
4 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 0,7808 85.887,96 Evet
5 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 0,8068 88.747,96 Evet
6 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 0,8329 91.618,95 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 11.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, 20.07.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 11.000.000 TL nominal değerli TRFTBAK12115 ISIN kodlu finansman bonosunun 6. kupon ve ana para ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903922
BIST