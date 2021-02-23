***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi ITFA ve Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 170.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 2.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.02.2021Vade (Gün Sayısı) 187Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12.68Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAK22114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 1,0521 21.041,98 Evet2 21.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 0,9863 19.725,98 Evet3 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 0,9863 19.725,98 Evet4 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 1,0192 20.383,99 Evet5 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 1,0521 21.041,98 Evet6 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 1,0521 21.041,98 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 2.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Taksitli İtfa BilgileriTaksit Sayısı 6Döviz Cinsi TRYTaksitli İtfa PlanıTaksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Taksitli İtfa Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, 20.08.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 2.000.000 TL nominal değerli TRFTBAK22114 ISIN kodlu finansman bonosunun anapara ve 6. kupon ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911860BIST