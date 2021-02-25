***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonusu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 170.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 21.05.2021Vade (Gün Sayısı) 85Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,43Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAK52111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.500.000İhraç Fiyatı 0,96138Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.05.2021Kayıt Tarihi 20.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.500.000Ek AçıklamalarBankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 12.500.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 25.02.2021, 85 gün vadeli ve itfa tarihi 21.05.2021 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912929BIST