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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.04.2021 14:03



***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTBAK42112 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 71
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK42112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.200.000
İhraç Fiyatı 0,96572
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.04.2021
Kayıt Tarihi 08.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.200.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 28.01.2021 tarihinde yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden ihraç edilen, 71 gün vadeli, 14.200.000 TL nominal tutarlı TRFTBAK42112 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926044


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 14,52 234.295 % 10,00  
ORMA 30,84 1.971.478 % 9,99  
NTGAZ 16,53 41.985.274 % 9,98  
MTRKS 40,98 442.789 % 9,98  
TRILC 52,70 134.445.462 % 9,93  
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Altın Gr. 457 457 -2,04  
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Tam 3.006 3.084 -23,09  
Yarım 1.453 1.492 -11,16  
Çeyrek 729 746 -5,58  
Gümüş.Ons 25,20 25,23 -0,24  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,06  
B. Petrol 63,06 63,06 -0,14  
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