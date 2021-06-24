***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 12.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.09.2021Vade (Gün Sayısı) 75Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAK92125Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.500.000İhraç Fiyatı 0,9629Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.09.2021Kayıt Tarihi 06.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.500.000İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarBankamız tarafından, 169.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 13.500.000 TL nominal tutarlı, 75 gün vadeli, vade başlangıcı 24.06.2021, itfa tarihi 07.09.2021 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943957BIST