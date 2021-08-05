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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.08.2021 15:41



***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,51
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAKK2116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,95407
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.11.2021
Kayıt Tarihi 04.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 169.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 20.000.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 05.08.2021, 92 gün vadeli ve itfa tarihi 05.11.2021 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954963


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VBTYZ 20,90 5.188.676 % 10,00  
EDATA 17,94 112.761.904 % 9,99  
KAPLM 23,56 30.057.842 % 9,99  
DNISI 12,45 11.153.498 % 9,98  
KRONT 55,15 28.902.596 % 9,97  
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Sterlin 11,8609 11,9204 % 1,02  
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Riyal 2,2687 2,2801 % 0,65  
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Altın Gr. 494 494 0,43  
Cumhuriyet 3.278 3.328 7,00  
Tam 3.268 3.350 15,92  
Yarım 1.579 1.621 7,70  
Çeyrek 792 810 3,85  
Gümüş.Ons 25,26 25,28 -0,12  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 0,01  
B. Petrol 70,84 70,84 0,46  
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