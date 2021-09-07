***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.09.2021 10:34
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 12.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 75
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK92125
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.500.000
İhraç Fiyatı 0,9629
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.09.2021
Kayıt Tarihi 06.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.500.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 24.06.2021 tarihinde yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden ihraç edilen, 75 gün vadeli, 13.500.000 TL nominal tutarlı TRFTBAK92125 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962150
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