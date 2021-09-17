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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.09.2021 14:34



***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim kurulu karar tarihi ve vadesonu anaparı tutarı şehven hatalı yazıldığından düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKİSH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19.30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20.58
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK92117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 17.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.500.000
İhraç Fiyatı 0,94033
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.09.2021
Kayıt Tarihi 16.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.500.000

Ek Açıklamalar
Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 20.05.2021 tarihinde ihraç edilen, 120 gün vadeli, 10.500.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi bugün itibarıyla (17.09.2021) gelmiş olup ihraç işlemi gerçekleştirilmiştir. İşbu açıklama, yönetim kurulu karar tarihinin ve anapara/vadesonu tutarının şehven hatalı yazılması dolayısıyla düzeltme amacıyla yapılmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964255


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