***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim kurulu karar tarihi ve vadesonu anaparı tutarı şehven hatalı yazıldığından düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKİSH BANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.09.2021Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19.30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20.58Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAK92117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.05.2021Satışa Başlanma Tarihi 17.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 18.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.500.000İhraç Fiyatı 0,94033Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.09.2021Kayıt Tarihi 16.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.500.000Ek AçıklamalarBankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 20.05.2021 tarihinde ihraç edilen, 120 gün vadeli, 10.500.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi bugün itibarıyla (17.09.2021) gelmiş olup ihraç işlemi gerçekleştirilmiştir. İşbu açıklama, yönetim kurulu karar tarihinin ve anapara/vadesonu tutarının şehven hatalı yazılması dolayısıyla düzeltme amacıyla yapılmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964255BIST