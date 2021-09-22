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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.09.2021 13:40



***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Anapara/vadesonu ödeme tutarının şehven hatalı yazılması sebebiyle düzeltme amaçlı yapılmıştır. Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,54
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAKA2126
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000
İhraç Fiyatı 0,95694
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.12.2021
Kayıt Tarihi 16.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.000.000

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 169.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 11.000.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 17.09.2021, 86 gün vadeli ve itfa tarihi 17.12.2021 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. İşbu açıklama, anapara/vadesonu ödeme tutarının şehven hatalı yazılması üzerine düzeltme amaçlı yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964833


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Tam 3.250 3.332 0,00  
Yarım 1.571 1.612 0,00  
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