***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Anapara/vadesonu ödeme tutarının şehven hatalı yazılması sebebiyle düzeltme amaçlı yapılmıştır. Saygılarımızla.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.12.2021Vade (Gün Sayısı) 86Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,54Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAKA2126Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 21.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 22.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000İhraç Fiyatı 0,95694Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.12.2021Kayıt Tarihi 16.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.000.000İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarBankamız tarafından, 169.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 11.000.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 17.09.2021, 86 gün vadeli ve itfa tarihi 17.12.2021 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. İşbu açıklama, anapara/vadesonu ödeme tutarının şehven hatalı yazılması üzerine düzeltme amaçlı yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964833BIST