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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.11.2021 11:11
***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçe


***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,51
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAKK2116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,95407
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.11.2021
Kayıt Tarihi 04.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 05.08.2021 tarihinde yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden ihraç edilen, 92 gün vadeli, 20.000.000 TL nominal tutarlı TRFTBAKK2116 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975068


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GEDZA 17,60 11.222.369 % 8,11  
IZFAS 6,82 2.987.130 % 7,74  
RALYH 8,84 71.027.175 % 7,67  
DOKTA 33,10 827.699 % 6,77  
KONTR 79,05 109.451.387 % 5,75  
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Euro 11,2327 11,2418 % 0,14  
Sterlin 13,0936 13,1593 % 0,31  
Frank 10,6050 10,6688 % 0,19  
Riyal 2,5850 2,5980 % 0,29  
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11:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 4,89  
Altın Gr. 562 562 3,16  
Cumhuriyet 3.717 3.770 74,00  
Tam 3.697 3.790 71,79  
Yarım 1.787 1.833 34,72  
Çeyrek 896 917 17,36  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 0,07  
Gümüş Gr. 7,45 7,46 0,03  
B. Petrol 80,66 80,66 0,12  
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