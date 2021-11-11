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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.11.2021 16:18
***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçe


***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 24.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,26
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK22213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.500.000
İhraç Fiyatı 0,96065
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.02.2022
Kayıt Tarihi 10.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.500.000

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 169.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 24.500.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 11.11.2021, 92 gün vadeli ve itfa tarihi 11.02.2022 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977037


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 8,47 30.949.233 % 10,00  
DOBUR 102,30 18.706.271 % 10,00  
DOAS 41,52 117.501.920 % 9,96  
OYLUM 8,85 16.941.493 % 9,94  
ADESE 1,35 67.306.194 % 9,76  
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Dolar 9,9088 9,9131 % 0,73  
Euro 11,3703 11,3785 % 0,71  
Sterlin 13,2480 13,3144 % 0,69  
Frank 10,7224 10,7870 % 0,47  
Riyal 2,6356 2,6488 % 0,73  
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16:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 5,64  
Altın Gr. 592 592 5,76  
Cumhuriyet 3.920 3.980 49,00  
Tam 3.898 3.995 43,05  
Yarım 1.884 1.933 20,83  
Çeyrek 945 966 10,41  
Gümüş.Ons 24,89 24,93 0,21  
Gümüş Gr. 7,94 7,95 0,14  
B. Petrol 82,25 82,25 -0,39  
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