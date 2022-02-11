***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 24.500.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.02.2022Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,26Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAK22213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.500.000İhraç Fiyatı 0,96065Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.02.2022Kayıt Tarihi 10.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.500.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından, 11.11.2021 tarihinde yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden ihraç edilen, 92 gün vadeli, 24.500.000 TL nominal tutarlı TRFTBAK22213 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001046BIST