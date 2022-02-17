***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTBAK52210 ISIN kodlu Finansman Bonusu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 20.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.05.2022Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20.11Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAK52210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 14.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 15.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 0,95487Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.05.2022Kayıt Tarihi 18.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000Ek AçıklamalarBankamız tarafından, 169.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 20.000.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 17.02.2022, 92 gün vadeli ve itfa tarihi 20.05.2022 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002360BIST