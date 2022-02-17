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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.02.2022 14:07
***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçe


***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTBAK52210 ISIN kodlu Finansman Bonusu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20.11
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK52210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,95487
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.05.2022
Kayıt Tarihi 18.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 169.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 20.000.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 17.02.2022, 92 gün vadeli ve itfa tarihi 20.05.2022 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002360


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ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.176.719 % 9,98  
DESPC 10,30 18.722.147 % 9,93  
ARMDA 69,75 10.778.297 % 9,93  
BMSCH 8,10 65.562.483 % 9,91  
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Euro 15,5145 15,5270 % 0,30  
Sterlin 18,5078 18,6006 % 0,44  
Frank 14,7386 14,8274 % 0,30  
Riyal 3,6203 3,6385 % 0,23  
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15:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.886 13,83  
Altın Gr. 827 827 8,44  
Cumhuriyet 5.484 5.567 72,00  
Tam 5.461 5.598 74,62  
Yarım 2.640 2.708 36,09  
Çeyrek 1.324 1.354 18,05  
Gümüş.Ons 23,64 23,66 0,00  
Gümüş Gr. 10,36 10,37 0,03  
B. Petrol 93,07 93,07 -1,74  
Seans Raporu 15:53
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