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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.05.2022 13:34
***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçe


***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20.11
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK52210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi
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BIST En Aktif Hisseler14:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 46,90 19.676.401 % 9,99  
DAGHL 23,68 1.508.862 % 9,94  
LIDFA 6,69 7.282.319 % 9,85  
GRNYO 2,47 4.287.590 % 9,29  
VERUS 58,10 20.008.262 % 8,50  
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14:01 Alış Satış %  
Dolar 15,9040 15,9202 % 0,49  
Euro 16,8185 16,8697 % 0,20  
Sterlin 19,7635 19,8626 % 0,10  
Frank 16,2948 16,3930 % 0,24  
Riyal 4,2232 4,2444 % 0,07  
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14:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 3,16  
Altın Gr. 947 947 6,83  
Cumhuriyet 6.299 6.394 45,00  
Tam 6.273 6.431 29,71  
Yarım 3.032 3.111 14,37  
Çeyrek 1.521 1.556 7,18  
Gümüş.Ons 22,01 22,03 0,10  
Gümüş Gr. 11,29 11,30 0,10  
B. Petrol 112 112 0,33  
Seans Raporu 14:01
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