***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.05.2022 13:34
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20.11
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK52210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi
14:032.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,32
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
14:0315,9280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0861
|Açılış
|: 15,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
14:0316,8743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0381
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7772
14:03942,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,78
|Açılış
|: 942,30
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler14:01
|IMASM
|46,90
|19.676.401
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|7.282.319
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,47
|4.287.590
|% 9,29
|
|VERUS
|58,10
|20.008.262
|% 8,50
|
|PAMEL
|98,20
|5.463.632
|% -7,18
|
|RHEAG
|1,88
|1.306.483
|% -6,93
|
|ULUSE
|179,20
|43.911.244
|% -6,67
|
|OZRDN
|9,96
|2.874.554
|% -6,39
|
|MNDRS
|3,09
|21.091.668
|% -6,36
|
|GARAN
|16,14
|2.132.868.118
|% 3,13
|
|THYAO
|42,52
|1.243.678.610
|% 0,28
|
|AKBNK
|8,14
|1.091.305.708
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,40
|1.017.785.275
|% 0,23
|
|SISE
|19,66
|940.396.533
|% -1,26
|
|YKBNK
|4,40
|1.017.785.275
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,65
|450.895.066
|% 1,15
|
|SKBNK
|1,20
|197.233.844
|% 2,56
|
|AKBNK
|8,14
|1.091.305.708
|% 0,37
|
|GARAN
|16,14
|2.132.868.118
|% 3,13
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9040
|15,9202
|% 0,49
|
|Euro
|16,8185
|16,8697
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,7635
|19,8626
|% 0,10
|
|Frank
|16,2948
|16,3930
|% 0,24
|
|Riyal
|4,2232
|4,2444
|% 0,07
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|3,16
|
|Altın Gr.
|947
|947
|6,83
|
|Cumhuriyet
|6.299
|6.394
|45,00
|
|Tam
|6.273
|6.431
|29,71
|
|Yarım
|3.032
|3.111
|14,37
|
|Çeyrek
|1.521
|1.556
|7,18
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,33
|