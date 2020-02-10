***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.02.2020 18:13
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MITHAT ARIKAN Genel Müdür Bankacı
SERKAN ERMIŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
YASEMIN DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
KAAN ADIGÜZEL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ALEV SICAKYÜZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
SONER ERSOY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818208
BIST
18:05118.342
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.673,62
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:056,0116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0047
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
18:056,5802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0084
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
18:05303,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,22
|Açılış
|: 303,97
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.443.370
|% 19,92
|
|DESA
|5,95
|51.581.203
|% 15,76
|
|SAYAS
|3,13
|10.651.574
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|RYSAS
|11,00
|22.925.506
|% 10,22
|
|GYHOL
|25,80
|11.161.560
|% -11,64
|
|LINK
|29,54
|4.256.544
|% -11,29
|
|DOKTA
|48,72
|69.021.018
|% -10,52
|
|INTEM
|10,16
|2.117.504
|% -10,41
|
|IZTAR
|2,97
|1.028.020
|% -10,27
|
|THYAO
|14,02
|2.173.757.251
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|PETKM
|3,98
|717.692.869
|% -3,16
|
|GARAN
|11,78
|659.785.823
|% -1,59
|
|ASELS
|24,12
|653.479.912
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,24
|439.274.940
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|EKGYO
|1,63
|432.441.318
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|620.919.478
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|461.774.965
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7535
|7,7924
|% 0,32
|
|Frank
|6,1257
|6,1626
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5979
|1,6059
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,80
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|-0,65
|