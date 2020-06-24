***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2020 08:58
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
BAKIRKÖY ŞUBESİ ATM, Şube İncirli cad. Yeşilada sok. B Blok No:2 34720 Bakırköy / İstanbul Arzu Gülşad Gündüz (212) 543 33 67 (212) 542 77 24
ÇİFTEHAVUZLAR ŞUBESİ ATM, Şube Göztepe Mahallesi Bağdat Cad. No:227/A 81030 Çiftehavuzlar/ Kadıköy/İstanbul Şule Çetinkaya (216) 302 69 22 (216) 302 30 74
İSTANBUL ŞUBESİ ATM, Şube Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No:1A/53 Polat Plaza A-Blok Murat Mustafa Aktuvar (212) 373 63 73 (212) 240 58 63
MERKEZ ŞUBE ATM, Şube Valikonağı Cad. No:1 34371 Nişantaşı /Şişli/ İstanbul Semra Oktayoğlu (212) 373 63 73 (212) 240 58 63
MODA ŞUBESİ ATM, Şube Caferağa Mah. Moda Cad. Rıza Paşa Sok. Moda Apt. No:1 Kadıköy/İstanbul Ercan Osman Koroç (216) 348 12 73 (216) 348 10 18
ANKARA ŞUBESİ ATM, Şube Büyükesat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:42/A Gaziosmanpaşa/Çankaya/Ankara İnan Ulaş Coşkun (312) 431 11 80 (312) 431 11 84
İZMİR ŞUBESİ ATM, Şube Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı Köstepen İşhanı No: 68/A 35250 Çankaya/Konak İzmir Mehmet Turan Gürbüz (232) 483 00 42 (232) 483 16 52
FİNANSAL KURUMLAR ŞUBESİ Şube Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak Polat Plaza A Blok N 1/54, Şişli-İstanbul Hasan Hüseyin Maraş (212) 373 63 73 (212) 233 75 30
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852581
BIST
18:05115.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
0
En Düşük
0
18:056,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8556
En Düşük
6,8413
18:057,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7651
En Düşük
7,7404
18:05389,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,36
|Açılış
|: 389,64
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
390,92
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|EGSER
|5,24
|16.279.107
|% 2,22
|
|EUKYO
|1,94
|13.185.794
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,68
|53.018.180
|% 0,00
|
|NUGYO
|4,45
|8.419.476
|% 0,00
|
|PRKAB
|4,36
|33.411.306
|% 0,00
|
|EUKYO
|1,94
|13.185.794
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,68
|53.018.180
|% 0,00
|
|NUGYO
|4,45
|8.419.476
|% 0,00
|
|PRKAB
|4,36
|33.411.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 0,00
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 0,00
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5482
|8,5910
|% 0,02
|
|Frank
|7,2343
|7,2779
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8211
|1,8302
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-0,86
|
|Altın Gr.
|389
|390
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.540
|1,20
|
|Tam
|2.592
|2.604
|1,20
|
|Yarım
|1.263
|1.274
|0,60
|
|Çeyrek
|634
|638
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|0,01
|
Seans Raporu
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17:58ULAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 924, 915 adet işlem
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17:57YKGYO
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 586, 89 artarak (% 0.44 ) 134, 159
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17:56XU100
Endeks 115, 670 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 19, 573.00 milyon TL de
-
17:56TUCLK
Yüzde 4.77 oranında artışla 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 099, 491 adet işlem