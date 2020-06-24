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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.06.2020 08:58
GÜNCEL HABERLER



***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
BAKIRKÖY ŞUBESİ ATM, Şube İncirli cad. Yeşilada sok. B Blok No:2 34720 Bakırköy / İstanbul Arzu Gülşad Gündüz (212) 543 33 67 (212) 542 77 24
ÇİFTEHAVUZLAR ŞUBESİ ATM, Şube Göztepe Mahallesi Bağdat Cad. No:227/A 81030 Çiftehavuzlar/ Kadıköy/İstanbul Şule Çetinkaya (216) 302 69 22 (216) 302 30 74
İSTANBUL ŞUBESİ ATM, Şube Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No:1A/53 Polat Plaza A-Blok Murat Mustafa Aktuvar (212) 373 63 73 (212) 240 58 63
MERKEZ ŞUBE ATM, Şube Valikonağı Cad. No:1 34371 Nişantaşı /Şişli/ İstanbul Semra Oktayoğlu (212) 373 63 73 (212) 240 58 63
MODA ŞUBESİ ATM, Şube Caferağa Mah. Moda Cad. Rıza Paşa Sok. Moda Apt. No:1 Kadıköy/İstanbul Ercan Osman Koroç (216) 348 12 73 (216) 348 10 18
ANKARA ŞUBESİ ATM, Şube Büyükesat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:42/A Gaziosmanpaşa/Çankaya/Ankara İnan Ulaş Coşkun (312) 431 11 80 (312) 431 11 84
İZMİR ŞUBESİ ATM, Şube Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı Köstepen İşhanı No: 68/A 35250 Çankaya/Konak İzmir Mehmet Turan Gürbüz (232) 483 00 42 (232) 483 16 52
FİNANSAL KURUMLAR ŞUBESİ Şube Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak Polat Plaza A Blok N 1/54, Şişli-İstanbul Hasan Hüseyin Maraş (212) 373 63 73 (212) 233 75 30




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852581


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGSER 5,24 16.279.107 % 2,22  
EUKYO 1,94 13.185.794 % 0,00  
MNDRS 3,68 53.018.180 % 0,00  
NUGYO 4,45 8.419.476 % 0,00  
PRKAB 4,36 33.411.306 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5482 8,5910 % 0,02  
Frank 7,2343 7,2779 % 0,25  
Riyal 1,8211 1,8302 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.768 -0,86  
Altın Gr. 389 390 0,29  
Cumhuriyet 2.526 2.540 1,20  
Tam 2.592 2.604 1,20  
Yarım 1.263 1.274 0,60  
Çeyrek 634 638 0,30  
Gümüş.Ons 17,85 17,88 -0,07  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 -0,01  
B. Petrol 42,64 42,64 0,01  
Seans Raporu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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