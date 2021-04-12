***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Kredi Komitesi - İnsan Kaynakları Komitesi - Satın Alma KomitesiKURT BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSHAIKHA KHALED ALBAHAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıİHSAN ÖMUR YARSUVAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıMURAT ARIĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kredi KomitesiMİTHAT ARİKAN Erkek Diğer Bankacı Aktif-Pasif Komitesi - Kredi Komitesi - İnsan Kaynakları Komitesi - Satın Alma KomitesiMEHMET BARIŞ DARENDELİ Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiERHAN RAİF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıMEHMET KAZGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıBASSEM BOUSTANY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926887BIST