***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.04.2021 18:02
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Kredi Komitesi - İnsan Kaynakları Komitesi - Satın Alma Komitesi
KURT BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
SHAIKHA KHALED ALBAHAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
İHSAN ÖMUR YARSUVAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
MURAT ARIĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kredi Komitesi
MİTHAT ARİKAN Erkek Diğer Bankacı Aktif-Pasif Komitesi - Kredi Komitesi - İnsan Kaynakları Komitesi - Satın Alma Komitesi
MEHMET BARIŞ DARENDELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ERHAN RAİF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
MEHMET KAZGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
BASSEM BOUSTANY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926887
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,33
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
18:058,1645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
18:059,7369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0337
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
18:05454,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,67
|Açılış
|: 454,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1554
|8,1666
|% 0,15
|
|Euro
|9,7189
|9,7380
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,1815
|11,2376
|% 0,35
|
|Frank
|8,8124
|8,8655
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1694
|2,1803
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-12,26
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|0,39
|