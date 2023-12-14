***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.12.2023 17:58
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Kredi Komitesi - İnsan Kaynakları Komitesi - Satın Alma Komitesi
KURT BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
SHAIKHA KHALED ALBAHAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
İHSAN ÖMUR YARSUVAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
MURAT ARIĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kredi Komitesi
MİTHAT ARİKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Aktif-Pasif Komitesi - Kredi Komitesi - İnsan Kaynakları Komitesi - Satın Alma Komitesi
MEHMET BARIŞ DARENDELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
MEHMET KAZGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
BASSEM BOUSTANY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MITHAT ARIKAN Genel Müdür Bankacı
EMINE ÇELEBI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ALEV SICAKYÜZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225872
BIST