***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
02.03.2020 21:10
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/11/2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
02/03/2020
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Turkish Bank A.Ş.' nin 2019 yılı 4. çeyreğine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'na ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823661
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,1941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0370
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1871
18:056,9147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9568
En Düşük
6,8533
18:05316,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,61
|Açılış
|: 316,89
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,70
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|119.781
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.818.019
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.826.389
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.228.787
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.940.810
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 2,88
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8867
|7,9262
|% -1,00
|
|Frank
|6,4409
|6,4797
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6447
|1,6530
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|15,92
|
|Altın Gr.
|317
|317
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,94
|51,94
|2,27
|