***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.05.2020 20:38
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/03/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/05/2020
Karar Sayısı
27/05/2020
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Turkish Bank A.Ş.' nin 2020 yılı 1. çeyreğine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu'na ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847072
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0526
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0594
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05373,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,77
|Açılış
|: 373,39
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
373,72
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2731
|8,3146
|% 0,35
|
|Frank
|6,9660
|7,0079
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7986
|1,8076
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|3,27
|
|Altın Gr.
|373
|373
|4,80
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.453
|22,30
|
|Tam
|2.493
|2.517
|23,10
|
|Yarım
|1.217
|1.230
|11,20
|
|Çeyrek
|608
|616
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|17,29
|17,34
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,08
|
|B. Petrol
|34,55
|34,55
|-1,62
|