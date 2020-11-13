***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.11.2020 18:22
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/08/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/11/2020
Karar Sayısı
13/11/2020
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Turkish Bank A.Ş.' nin 2020 yılı 3. çeyreğine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu'na ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888501
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
18:057,6624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0264
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
18:059,0688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0290
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
18:05466,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,24
|Açılış
|: 466,13
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6549
|7,6624
|% -0,34
|
|Euro
|9,0491
|9,0688
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,0657
|10,1162
|% 0,05
|
|Frank
|8,3584
|8,4087
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0378
|2,0480
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|15,28
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,07
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,67
|