***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
11.08.2021 22:36
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2021
Karar Sayısı
11.08.2021
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Turkish Bank A.Ş.'nin 2021 yılı 2. çeyreğine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Sınırlı Denetim Raporu ve Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957473
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -26,59
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.410
18:058,6299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0313
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
18:0510,1485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0548
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1959
En Düşük
10,0616
18:05487,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 9,89
|Açılış
|: 487,45
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
488,66
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|5,06
|3.150.128
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.568.316
|% 9,99
|
|VKING
|6,29
|13.347.972
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|254.220.363
|% 9,93
|
|KARYE
|13,06
|93.596.680
|% 9,93
|
|EDATA
|15,75
|32.269.475
|% -10,00
|
|KTSKR
|38,58
|106.784.062
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.721.912
|% -9,98
|
|ALMAD
|1,54
|1.457.933
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|402.552
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EREGL
|19,07
|1.242.006.796
|% -3,25
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|GENIL
|15,25
|1.089.366.074
|% -3,05
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|YKBNK
|2,42
|484.477.439
|% -2,81
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,83
|265.057.395
|% -1,08
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6282
|8,6299
|% 0,36
|
|Euro
|10,1306
|10,1485
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,9655
|12,0255
|% 0,97
|
|Frank
|9,3492
|9,4055
|% 0,86
|
|Riyal
|2,3009
|2,3124
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|22,62
|
|Altın Gr.
|487
|487
|9,89
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,56
|0,11
|
|B. Petrol
|71,49
|71,49
|0,86
|
Seans Raporu
18:05
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
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17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
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17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem