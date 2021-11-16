***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
16.11.2021 18:27
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/11/2021
Karar Sayısı
16.11.2021
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Turkish Bank A.Ş.'nin 2021 yılı 3. çeyreğine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Sınırlı Denetim Raporu ve Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978126
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -16,89
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.682
18:0510,3058
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,2480
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,5087
En Düşük
10,0421
18:0511,6860
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,2499
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8997
En Düşük
11,4245
18:05614,88
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 12,19
|Açılış
|: 615,59
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
629,41
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|19,72
|98.830.432
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|55.453.942
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.395.018
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|11.487.104
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|570.712
|% 9,89
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% -9,90
|
|ARASE
|94,60
|89.541.791
|% -9,39
|
|OYLUM
|8,01
|15.305.139
|% -8,56
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% -6,45
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,28
|
|TUPRS
|153,90
|1.202.775.578
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% -9,90
|
|KOZAL
|119,00
|956.941.622
|% -1,16
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|VAKBN
|3,81
|710.724.173
|% -5,69
|
|ADESE
|1,04
|190.765.489
|% -5,45
|
|EKGYO
|2,09
|359.066.500
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2872
|10,3065
|% 2,47
|
|Euro
|11,6746
|11,6894
|% 2,21
|
|Sterlin
|13,7846
|13,8538
|% 2,52
|
|Frank
|11,0441
|11,1107
|% 2,03
|
|Riyal
|2,7376
|2,7513
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-6,34
|
|Altın Gr.
|616
|616
|13,07
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|0,17
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|0,03
|