***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
16.11.2022 18:26
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/11/2022
Karar Sayısı
2022 12/1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Turkish Bank A.Ş. 'nin 2022 yılı 3. çeyreğine ilişkin konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporuna ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080506
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 11,52
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
18:0519,3424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0710
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
18:051.061,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.061,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|215,60
|3.295.164.906
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|34.124.536
|% 10,00
|
|VBTYZ
|46,22
|90.076.463
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|383.212.134
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|225.601.870
|% 10,00
|
|BASCM
|4,19
|1.067.650
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|141.082.448
|% -9,99
|
|CASA
|134,40
|2.243.567
|% -9,98
|
|ALCTL
|91,55
|375.891.337
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.655.683
|% -9,95
|
|THYAO
|104,60
|10.584.394.182
|% -4,04
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.048.404
|% 2,96
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% -1,49
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,85
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% -0,54
|
|TSKB
|3,35
|1.830.071.494
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6118
|18,6186
|% 0,09
|
|Euro
|19,3398
|19,3513
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,9829
|22,0931
|% -0,08
|
|Frank
|19,6519
|19,7703
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,56
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.042
|7.173
|-22,00
|
|Yarım
|3.420
|3.507
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.753
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|-1,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU050
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO