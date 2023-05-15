***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
15.05.2023 23:58
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/05/2023
Karar Sayısı
2023 6/1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Turkish Bank A.Ş. 'nin 2023 yılı 1. çeyreğine ilişkin konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporuna ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151574
BIST
18:054.501
En Yüksek
|Değişim
|: -6,14%
|| -294,40
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
18:0519,6727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0184
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
18:0521,4773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1139
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,7594
En Düşük
21,3349
18:051.275,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.275,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.273,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|74,80
|4.648.312
|% 10,00
|
|FLAP
|5,83
|8.081.455
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.479.189
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.923.235
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.730.981
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|257.223.635
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|116.818.290
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.822.145
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|273.936.675
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.057.224.299
|% -9,98
|
|THYAO
|124,40
|7.264.400.041
|% -6,18
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|SAHOL
|38,10
|2.813.905.499
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|ASELS
|40,52
|2.470.270.894
|% -1,79
|
|EKGYO
|5,93
|2.337.475.080
|% 3,13
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|KOZAL
|17,49
|2.383.298.172
|% 3,61
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|DOHOL
|7,97
|776.269.442
|% -9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6661
|19,6727
|% 0,09
|
|Euro
|21,3948
|21,4773
|% 0,53
|
|Sterlin
|24,5783
|24,7016
|% 0,10
|
|Frank
|21,8941
|22,0260
|% 0,13
|
|Riyal
|5,2326
|5,2588
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|-0,96
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|0,53
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.501
|4.672
|1,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.336
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,23
|15,25
|0,01
|
|B. Petrol
|75,54
|75,54
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem