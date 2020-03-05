TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9102
|7,9499
|% 1,46
|Frank
|6,4387
|6,4775
|% 1,76
|Riyal
|1,6259
|1,6340
|% 0,68
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|33,62
|Altın Gr.
|329
|329
|8,99
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,46
|0,21
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,07
|B. Petrol
|49,77
|49,77
|-1,36
Seans Raporu
- 17:59TUKAS Yüzde 5.35 oranında artışla 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 786 adet işlem
- 17:58SAYAS Yüzde 6.52 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 778, 778 adet işlem
- 17:57MPARK Yüzde 6.89 oranında artışla 17.83 lira fiyatla işlem gören hissede 935, 551 adet işlem
- 17:55XU100 Endeks 112, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 7, 793.00 milyon TL de
- 17:55TSPOR Yüzde 4.93 oranında artışla 6.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 313, 025 adet işlem