***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.08.2020 19:51
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/06/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2020
Karar Sayısı
18/08/2020
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Turkish Bank A.Ş.' nin 2020 yılı 2. çeyreğine ilişkin konsolide finansal raporu ve sınırlı denetim raporu ile faaliyet raporuna ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869808
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
18:057,3815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3558
18:058,8118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0553
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8247
En Düşük
8,7426
18:05475,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,74
|Açılış
|: 475,57
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|29,04
|6.026.582
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.056.109
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.993.185
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.243.528
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.926.518
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|15.100.755
|% -10,00
|
|KLGYO
|6,80
|545.867.176
|% -9,93
|
|SEKFK
|4,11
|22.578.590
|% -9,87
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% -0,78
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3707
|7,3815
|% -0,03
|
|Euro
|8,7923
|8,8118
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,7335
|9,7823
|% 1,01
|
|Frank
|8,1321
|8,1811
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9609
|1,9707
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|18,61
|
|Altın Gr.
|475
|476
|4,74
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|28,04
|28,07
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,13
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|0,04
|