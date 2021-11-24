***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi24/11/2021Karar Sayısı24/11/2021Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıTurkish Bank A.Ş.'nin 2021 yılı 3. çeyreğine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Sınırlı Denetim Raporu ve Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.İşbu açıklama ekteki imzalı dosyanın eklenmesi amacıyla yapılmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979522BIST