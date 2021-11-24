***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
24.11.2021 21:24
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/11/2021
Karar Sayısı
24/11/2021
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Turkish Bank A.Ş.'nin 2021 yılı 3. çeyreğine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Sınırlı Denetim Raporu ve Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.
İşbu açıklama ekteki imzalı dosyanın eklenmesi amacıyla yapılmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979522
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 27,74
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
18:0512,1626
En Yüksek
|Değişim
|: -5,03%
|| -0,6447
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
18:0513,6161
En Yüksek
|Değişim
|: -5,69%
|| -0,8212
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
18:05699,42
En Yüksek
|Değişim
|: -5,30%
|| -39,13
|Açılış
|: 699,42
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|65,45
|47.312.300
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.717.681
|% 10,00
|
|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,74
|2.018.562
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.431.971
|% 10,00
|
|ISATR
|234.180,00
|234.180
|% -10,00
|
|TETMT
|228,10
|17.825.565
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.422.747
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|60.080.986
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,13
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0191
|12,1683
|% -4,99
|
|Euro
|13,4642
|13,6198
|% -5,66
|
|Sterlin
|16,1876
|16,2688
|% -5,39
|
|Frank
|12,9877
|13,0659
|% -5,11
|
|Riyal
|3,2385
|3,2547
|% -4,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-6,64
|
|Altın Gr.
|699
|699
|-39,27
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,19
|9,21
|-0,56
|
|B. Petrol
|82,20
|82,20
|-0,11
|