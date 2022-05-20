***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
20.05.2022 20:10
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/05/2022
Karar Sayısı
7/1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Turkish Bank A.Ş.' nin 2022 yılı 1. çeyreğine ilişkin konsolide finansal raporu ve sınırlı denetim raporu ile faaliyet raporuna ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031598
BIST
18:052.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -21,26
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.372
18:0515,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0832
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6600
|
15,9863
En Düşük
15,8375
18:0516,8185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0177
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
16,9482
En Düşük
16,7425
18:05941,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,92
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|66,00
|17.284.097
|% 10,00
|
|IMASM
|46,90
|20.055.587
|% 9,99
|
|PRKAB
|34,86
|91.325.170
|% 9,97
|
|DAGHL
|23,68
|1.934.818
|% 9,94
|
|NUGYO
|6,20
|119.932.091
|% 9,93
|
|ORCAY
|19,71
|249.071.104
|% -10,00
|
|UFUK
|38,70
|1.204.427
|% -10,00
|
|ULUSE
|176,00
|77.650.811
|% -8,33
|
|SMRTG
|21,22
|161.180.547
|% -8,22
|
|MNDRS
|3,05
|32.691.843
|% -7,58
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|ASELS
|22,78
|3.551.688.376
|% 2,43
|
|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
|% 1,08
|
|SISE
|19,42
|1.862.960.415
|% -2,46
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,63
|681.140.631
|% 0,38
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,20
|238.830.483
|% 2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8787
|15,9251
|% 0,53
|
|Euro
|16,7487
|16,8185
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,7531
|19,8522
|% 0,05
|
|Frank
|16,2274
|16,3251
|% -0,17
|
|Riyal
|4,2235
|4,2446
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|1,12
|
|Altın Gr.
|942
|942
|1,55
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
|
|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
|
|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|-0,10
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,65
|